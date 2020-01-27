Trump’tan Kobe Bryant açıklaması!

Dünya sporunda çok önemli bir yeri olan Kobe Bryant, Kaliforniya eyaleti Calabasas bölgesi semalarında seyahat ettiği helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. NBA’in yıldız oyuncusunun hayatını kaybetmesinin son dakika olarak duyurulmasının ardından ünlü basketbolcunun ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Ölüm haberinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Kobe Bryant’ın ölüm haberiyle ilgili bir açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant’ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ”Korkunç bir haber” paylaşımında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kobe Bryant ve diğer 3 kişinin California’da bir helikopter kazasında öldüğünü” belirterek, ”Korkunç bir haber.” ifadesini kullandı.

Öte yandan Los Angeles kenti yetkilileri Calabasas kentinde yerel saatle 10.00 civarında yaşanan helikopter kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant’ın bulunduğunu doğruladı.

Helikopter kazasında ölen diğer 4 kişinin ismi açıklanmazken, Amerikan medyasında yer alan haberlerde kazada ölen diğer 4 kişinin ise Bryant’ın kızları olduğu iddia edildi.

27/01/2020 10:52