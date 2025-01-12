Trump'tan Netanyahu'ya ültimatom

İsrail basınında, İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda neredeyse tam bir anlaşmaya varıldığı ileri sürülürken, ABD medyası seçilmiş başkan Trump'ın Netanyahu'ya gönderdiği ültimatomu yazdı. Axios'ta yer alan habere göre Trump’ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ABD'nin seçilmiş başkanının 20 Ocak'taki yemin törenine kadar esir anlaşmasını masasında görmek istediğini söyledi.

Trump'tan Netanyahu'ya ateşkes baskısı

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff, İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü. İsrail ve ABD medyasında yer alan haberlere göre, Witkoff, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ABD'nin seçilmiş başkanının 20 Ocak'taki yemin törenine kadar esir anlaşmasını masasında görmek istediğini söyledi. Witkoff, bir anlaşmaya varılabilmesi için her iki tarafın da esneklik göstermesi gerektiğini vurguladı.



İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Doha'da devam eden esir takası müzakereleri için üst düzey güvenlik heyetinin gönderilmesini onayladığı belirtildi. MOSSAD Başkanı David Barnea, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) esir sorumlusu Tümgeneral Nitzan Alon ve siyasi danışmanı Ophir Falk'ı Hamas'la anlaşmaya varma çabalarına katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha'ya gidiyor.



ABD'li yayın organı Axios'ta yer alan bilgilere göre, Steve Witkoff Trump baskısını uygulayarak müzakerelerde önemli bir rol oynadı. İsrailli bir yetkili Axios'a yaptığı açıklamada "İsrail müzakere ekibi bir anlaşmaya varılabileceğini düşünmeseydi Katar'a gitmezlerdi. Zor olacak, ancak ekip bir anlaşmaya varmak için elinden gelenin en iyisini yapacak." ifadelerini kullandı.