Trump'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’in cumartesi günü bir dizi muayene ve laboratuar testinden geçtiğini doğruladı. Muayenenin askeri bir tip merkezinde gerçekleştiği belirtildi.



Yapılan testlerle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. Trump’ın hastane ziyaretinin resmi programında yer almaması dikkat çekti.



Beyaz Saray Basın Sekreteri Stephanie Grisham, sağlık kontrolünün Trump’ın boş haftasonunda yapıldığını, ABD Başkanı’nın sağlıklı ve enerjik olduğunu söyledi. Trump’ın sağlığıyla ilgili iddiaların doğru olmadığını belirtti. 2017 yılında başkan seçilen Donald Trump, ABD tarihinin en yaşlı başkanı olmuştu.



Trump'ın sağlık durumu geçmişte birçok kez tartışıldı. Gelecek yıl yapılacak seçimlerde Trump'in rakibi olması muhtemel Demokrat adaylardan, 76 yaşındaki Joe Biden, seçimler öncesinde tıbbi kayıtlarını açıklama sözü vermişti.



TRUMP: HER ŞEY ÇOK İYİ, HARİKA



ABD Başkanı Donald Trump, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Fiziksel muayenem başladı. Her şey çok iyi, harika! Gelecek yıl tamamlanacak" mesajını paylaştı.

18/11/2019 11:07