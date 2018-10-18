Trump'tan sert tehdit: Asker yollarım!

ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci krizi devam ediyor. Trump bugün Meksika'yı çok sert bir dille uyardı.

ABD Başkanı, Meksika eğer yasa dışı göçmen geçişleriyle saldırmaya devam ederse sınırın güney kısmını kapatır, bölgeye asker yollarım açıklamasında bulundu.

Trump sözlerine Meksika'ya bu saldırıyı durdurması için çok sert bir dille uyarmak zorundayım. Eğer bunu yapamazlarsa ABD askerlerini çağırır sınırı kapatırım" ifadelerini kullandı.