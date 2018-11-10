Trump’tan sert tepki: Önce borcunuzu ödeyin

Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Antlaşması’nın 100. yılı dolayısıyla Paris’te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Fransa’ya giden Trump, sosyal medyada Twitter hesabı üzerinden Macron’u hedef aldı.

Trump paylaşımında, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ‘ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa’nın kendi ordusunu oluşturması gerektiği’ yönünde önerisinde bulundu. Çok aşağılayıcı. Belki Avrupa önce ABD’nin çok büyük bir şekilde destek verdiği NATO’ya olan borcunu ödemelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu hafta Paris’te yaptığı açıklamada Rusya tehlikesine dikkat çekerek, ABD’ye bağımlı olmayan, egemen bir Avrupa Birliği ordusu kurmadıkça Avrupalıların güvende olamayacağını söylemişti.