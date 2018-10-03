Trump'tan Suudi Kralı'na Uyarı: Biz Olmazsak İktidarınız İki Haftada Biter

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Salman'ı, "ABD'nin desteği olmadan iki hafta bile iktidarda kalamazsınız" ifadeleriyle uyardığını söyledi.

Mississippi'de bir mitingde taraftarlarına hitap eden Trump, "Suudi Arabistan'ı biz koruyoruz. Zengin olduklarını söyleyebilirsiniz. Kral Salman'ı seviyorum. Ama krala, 'Sizi biz koruyoruz. Biz olmadan orada iki hafta bile kalamazsınız. Bundan dolayı askeri harcamalar için para ödemek zorundasınız' dedim" şeklinde konuştu.

Ancak Trump, ülkesinin Ortadoğu'daki en yakın müttefiklerinden biri için sarf ettiği söz konusu konuşmayı ne zaman yaptığını söylemedi.

Eleştirel konuşmalarına karşın Trump yönetimi, Suudi Arabistan'ı bölgede İran'a karşı bir siper olarak gördüğünü belirtiyor ve Riyad ile yakın bir ilişki içerisinde. Buna paralel olarak Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk yurt dışı gezisini de Suudi Arabistan'a yapmıştı.

Suudi Devlet Ajansı SPA'nın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Kral Salman'ı telefonla aradı. Habere göre ikili, petrol piyasasındaki istikrarı korumak için yapılan çabalar ve küresel ekonomik büyüme gibi konuları konuştu.

Dünyanın en fazla petrol üreten ülkelerinin başında gelen Suudi Arabistan, adı konulmamış olsa da OPEC'in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) lideri konumunda. Örgüt, 'yüksek petrol fiyatları' nedeniyle sık sık ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirilerine maruz kalıyor.

Trump son olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları sırasında OPEC üyelerine atıfla, "Bu ülkelerin çoğunu biz koruyoruz ama onlar bize yüksek fiyattan petrol satmaktan başka bizim için hiçbir şey yapmıyorlar. İyi değil. Kendilerinden fiyat arttırımını durdurmalarını istiyoruz" diye konuşmuştu