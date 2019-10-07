Trump'tan Türkiye'ye ağır tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabını yaptığı açıklamada Türkiye'yi, Suriye'ye düzenlenmesi muhtemel harekatla ilgili tehdit ederken, "Eğer Türkiye benim eşsiz bilgeliğim dahilinde sınır dışında sayacağım bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini yok ederim ve mahvederim (bunu daha önce de yaptım)" yazdı.

Trump, Türkiye'nin IŞİD savaşçıları ve aileleri konusunda mücadele etmeye devam etmesi gerektiğini söylerken, "ABD, herhangi birinin bekleyeceğinden daha fazlasını yaptı, buna IŞİD Halifeliği'nin yüzde 100'ünü ele geçirmek de dahil. ABD, MUHTEŞEMDİR!" ifadesini kullandı.

Trump'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Daha önce de güçlü bir şekilde söylediğim ve yinelemem gerekirse, eğer Türkiye benim muhteşem ve eşsiz bilgeliğim dahilinde limitler dışında kabul edilecek herhangi bir şey yaparsa Türkiye ekonomisini tamamen yok ederim ve mahvederim (Bunu daha önce de yapmıştım!)

"Onlar Avrupa'yla birlikte ele geçirilen IŞİD savaşçılarının ve ailelerinin üzerinden gözlerini ayırmamalılar. ABD, herhangi birinin bekleyeceğinden daha fazlasını yaptı, buna IŞİD Halifeliği'nin yüzde 100'ünü ele geçirmek de dahil. Şimdi, bölgedeki bazıları çok zengin ülkelerin, kendi topraklarını korumasının vakti geldi. ABD, MUHTEŞEMDİR!"

ABD: Türkleri durdurmayacağız!

Reuters'a konuşan ABD dışişleri üst düzey yetkilisi, "Türkleri askeri olarak engellemeyeceğiz. Türkiye'nin düzenleyeceği harekata hiçbir şekilde destek vermiyoruz." dedi.

Reuters'ın aktardığı habere göre açıklamada, ABD dışişleri üst düzey yetkilisi "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız" diye konuştu. Aynı açıklamada “Operasyona hiçbir şekilde destek vermeyeceğiz” ifadesi de yer aldı.

07/10/2019 19:49