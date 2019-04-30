HABER KIBRIS

Trump'tan Venezuela açıklaması

ads
30/04/2019

ads
Trump'tan Venezuela açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin, "Venezuela'daki durumu çok yakından takip ediyorum. ABD, Venezuela halkına ve onların özgürlüğüne destek veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Venezuela'daki durumu çok yakından takip ediyorum. ABD, Venezuela halkına ve onların özgürlüğüne destek veriyor" ifadesini kullandı.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Donald Trump, ABD, Venezuela, haber
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.