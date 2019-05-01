Trump'tan Venezuela Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin, "Venezuela'daki durumu çok yakından takip ediyorum. ABD, Venezuela halkına ve onların özgürlüğüne destek veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Venezuela'daki durumu çok yakından takip ediyorum. ABD, Venezuela halkına ve onların özgürlüğüne destek veriyor." ifadesini kullandı.