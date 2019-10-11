Trump’tan yeni açıklama

Barış Pınarı Harekatı devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’tan da yeni bir açıklama geldi.

Trump, Suriye konusunda üç seçenekleri olduğunu belirterek, “Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye’yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız!” açıklamasında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DAEŞ “hilafetini” yüzde yüz yendiklerini belirterek, “Suriye’de Türkiye’nin saldırısı altındaki bölgelerde artık askerimiz yok. Biz işimizi mükemmel bir şekilde yaptık” ifadelerini kullandı.

11/10/2019 09:47