HABER KIBRIS

Trump'tan yeni Huawei açıklaması

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24/05/2019

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Trump'tan yeni Huawei açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "tehlikeli" olarak tanımladığı Huawei`nin ABD-Çin ticaret anlaşması içine girebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Huawei Technologies'e yönelik şikayetlerinin bir ABD-Çin ticaret anlaşması çerçevesinde çözülebileceğini ifade etti ve Huawei'yi "çok tehlikeli" olarak tanımladı.

"Huawei'nin ne yaptığına güvenlik durumu, askeri durum açısından baktığınızda, çok tehlikeli olduğunu görüyorsunuz" diye konuşan Trump, "Eğer Çin ile bir anlaşma yaparsak, Huawei'nin de bir şekilde anlaşmanın içine dahil edilmesi olası" dedi.

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TAGS: Trump’tan yeni Huawei açıklaması, haber, kıbrıs,
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