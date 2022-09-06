Truss'ın kriz paketi belli oldu!

İngiltere, enerji faturalarında Ekim ayında yapılacak zammı önlemeye çalışıyor. Yeni başbakan Liz Truss, enerji faturalarını 2.000 sterlin altında tutmak için 130 milyar sterlin ayırdı. Plan kapsamında enerji firmaları açığı kapatmak için kamu garantisi alacak.

Yeni Başbakan Liz Truss’ın, tipik bir Birleşik Krallık hanesi için yıllık elektrik ve gaz faturalarını şu anki 1.971 sterlin (2.300 dolar) seviyesinde veya altında sabitlemek için planlar hazırladığı belirtildi.

Yetkililere ve danışmanlara göre, Truss son günlerde yaptığı görüşmelerde, mevcut fiyatlandırma sistemi kapsamında önümüzdeki ayın başında görülecek olan enerji faturalarındaki büyük artışı önleyecek bir mekanizma üzerinde çalıştı.

Bloomberg’de yer alan habere göre, belgeler, politikanın önümüzdeki 18 ayda 130 milyar sterline mal olabileceğini gösteriyor.

ENERJİ DÜZENLEYİCİSİ DEVRE DIŞI KALACAK

Birleşik Krallık'taki enerji faturaları, ortalama bir hane için Ekim ayından itibaren yüzde 80 artarak yılda 3.548 £'a yükselecek ve birçok yoksul aileyi evlerini ısıtmak ve diğer temel ihtiyaçlar arasında seçim yapmaya zorlayacaktı. Truss'un ekibi tarafından hazırlanan planlara göre, bu fiyatlandırma rejimi fiilen kaldırılacak ve enerji düzenleyicisi Ofgem devre dışı bırakılacak. Bunun yerine bakanlar, hanelerin elektrik ve gaz için ödeyeceği yeni bir birim fiyat belirleyecek.

Truss, İngiltere başbakanı olarak resmen göreve başlamadan önce Kraliçe II. Elizabeth ile görüşmek üzere Salı günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ne gidecek. Görev bekleyen başbakan, Rusya Avrupa'ya gaz tedarikini kapatırken, İngiltere'deki aileleri ve işletmeleri ezen artan enerji fiyatlarına bir çözüm bulması için baskı altında.

ŞİRKETLER YÜKSEK ORANLAR TALEP EDEMEYECEK

Belgelere göre, Truss'un planında, enerji tedarikçileri hane halklarından enerjileri için daha düşük bir oran talep etmek zorunda kalacak ve hükümet, önceki sistemde alacakları ücretle aradaki farkı karşılayacak finansmanı garanti edecek.

Truss hükümetinde Çalışma Bakanı olmaya hazırlanan Jacob Rees-Mogg, planları görüşmek üzere dün enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle görüştü. Toplantıya katılan bir kişi, şirketlerin bu fikre sıcak baktığını, bunun da beklenmedik bir vergiden kaçınacakları ve vergi mükellefi tarafından karşılanan gelirlerindeki açığı görecekleri anlamına geldiğini söyledi.

İktidardaki Muhafazakar Parti'ye liderlik etme kampanyası sırasında Truss, faturalardan yılda yaklaşık 150 sterlinlik yeşil vergiyi kaldırma sözü verirken, önceki yönetim ailelere yardım etmek için 400 sterlinlik bir hükümet sübvansiyonu daha vaat etmişti.

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06/09/2022 15:22