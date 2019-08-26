Tsiolas: Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün sebebi Türkiye

Rum "Bakanlar Kurulu Sekreteri" Theodosis Tsiolas, “Kıbrıs Rum tarafının çabalarına rağmen, Kıbrıs sorununda gelişme sağlanamadığını; Türkiye’nin uzlaşmaz tutumuna devam ettiğini, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına karşı kışkırtmalarını tırmandırdığını” iddia ederek Türkiye’den yapılan açıklamaların “kabul edilmez” olduğunu savundu.

Aheritou köyünde konuşan Tsiolas, “Ankara’nın bu olumsuz tavrına rağmen, Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması için hazır olduğunu ve bu bağlamda siyasi iradesini daima ifade ettiğini” söyledi. Tsiolas, Rum lider Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptığı son görüşmeden çıkan olumlu noktalardan dolayı Türk tarafının ciddi ve esaslı müzakerelere katılacağını beklediğini vurguladı.

Kıbrıs sorununa bulunacak olan çözüm konusuna da değinen Theodosis Tsiolas, Kıbrıs sorununa bulunacak olan çözümün, BM Genel Sekreteri’nin Crans-Montana Konferansında belirlediği parametreler, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Güney Kıbrıs’ın üye ülkesi olduğu Avrupa Birliği ilke ve değerleri temelinde olması gerektiğine işaret etti.