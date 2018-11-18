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TSK, Afrin'de operasyon başlattı

Sabah saatlerinde bir gruba karşı operasyon başlatıldı. TSK, Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan etti

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18/11/2018

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Soygun, gasp ve hırsızlık olaylarının bölgede artması üzerine Afrin'de grup üyelerine TSK tarafından operasyon düzenlendi. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

İlan edilen sokağa çıkma yasağı ve Afrin'de bugün yaşananlarla ilgili olarak terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar şu bilgileri paylaştı:

"Afrin'de sabah saat 5’den beri yaşanan çatışmalar: Bütün ÖSO gruplarının birleşmesiyle oluşturulan Ceyş ül Vatan grubuna katılmayan, ayrımcılık, bozgunculuk, halka zarar üreten Ahrur-u Şarkiye grubuyla ilgili. Bununla birlikte: 1-YPG/PKK hücreleri 2-Hırsızlık çeteleri hedefte."

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TAGS: TSK, Afrin’de operasyon başlattı, haber, kıbrıs,
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