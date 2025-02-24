TSK Spor Gücü Atletlerinden Trabzon Yarı Maratonu’nda Büyük Başarı!

Türkiye Atletizm Federasyonu Trabzon Atletizm İl Temsilciliği 2025 sezonu 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ve Türkiye Yarı Maratonu şampiyonası 1. kademe yarışmaları Trabzon’da yapıldı. 45. Uluslararası Trabzon yarı maraton (21 Km) yol koşusuna katılan atletlerimizden çok önemli başarılara imza attılar.

Kar Yağışı Yarışı Zorlaştırdı

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışından dolayı -2 derecede, 21 km boyunca kar ve tipi etkisiyle çok zor şartlarda koşu gerçekleştirilirken, tüm atletler ilk kez böyle bir yarışı koşmak zorunda kaldı. 21 km boyunca karın durmadı ve yer çok ciddi şekilde parkur kayganlıktan dolayı birçok atlet sakatlandı.

Takım Halinde Birincilik

45. Uluslararası Trabzon yarı maraton (21 Km) yol koşusuna Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Ordu Milli Takımı ile katılan atletlerimiz Hakan Tazegül, Eser Kurt, ferdi olarak katılan Necat Çapun önemli başarıya imza attılar. Trabzon yapılan yarı maraton yol koşusuna elit atlet katılarak dereceye girebilmek için yarışırken, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Ordu Milli Takım adına yarışan Hakan Tazegül, Eser Kurt ekip arkadaşları ile birlikte iddialı hazırlandıkları yarışmada 4 takım arasında takım halinde birinci gelerek önemli başarıya imza atıldı.

40-44 Yaş Grubunda Atletlerimiz Kürsüde

Trabzon 45. Uluslararası yarı maraton yol koşusunda Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Ordu Milli Takımı ile katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti atletlerimiz Hakan Tazegül 40-44 yaş grubunda yarışırken 15.ci km de yerdeki kar ve buzlanmadan dolayı ayağı kayarak düşerken, sakatlık geçirmenden ayağa kalarak devam ettiği 21 km yol koşusunu 1 saat, 13 dakika, 38 saniye ile Türkiye genelinde birinci olarak çok önemli başarı elde etti. 45. Uluslararası Trabzon yarı maraton (21 Km) yol koşusuna 40-44 yaş grubunda katılan ülkemiz atletlerinden Eser Kurt ise 1 saat, 14 dakika, 32 saniye ile ikinci, ferdi olarak katılan Necat Çapun ise 1 saat 15 dakika 57 saniye ile üçüncü olarak kürsüde yer alarak önemli başarıya imza attılar.

45. Uluslararası Trabzon yarı maraton (21 Km) yol koşusu sonuçları şöyle.

40-44 yaş gurubu

Hakan Tazegül Türkiye genelinde 1.ci

Derece: 1:13:38

Eser Kurt 40-44 yaş grubunda 2.ci

Derece: 1:14:32

Necat Çapun 40-44 yaş gurubunda 3.cü

Derece: 1:15: 57