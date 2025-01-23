TSK’dan dikkat çeken Kıbrıs Paylaşımı

Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Adasının Güneyi’nde uçuş eğitimi yapıldığını açıkladı. Paylaşılan fotolarda Kıbrıs üzerinde Türkiye bayrağı mesajı verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hasanından yapılan paylaşım şöyle: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi."