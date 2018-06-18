HABER KIBRIS

TSK'dan son dakika Menbiç açıklaması

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18/06/2018

TSK'dan son dakika Menbiç açıklaması
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TSK'dan Menbiç ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları bağımsız devriye faaliyetlerine başladı" denildi.

TSK'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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TAGS: tsk, menbiç
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