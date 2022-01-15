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TSYD Başkanı Tongsir'den anlamlı öneri: Bu sezon Ahmet Çalık Sezonu olsun

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15/01/2022

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TSYD Başkanı Tongsir'den anlamlı öneri: Bu sezon Ahmet Çalık Sezonu olsun

Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın isminin futbol sezonuna verilmesi konusunda TSYD öneri sundu.
 Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye Futbol Federasyonu'na verdiği yazıda geçmiş sezonlarda bir futbol adamının adının sezonlara verildiğini, bu sezon polemikler nedeniyle bundan vazgeçildiğini belirterek Ahmet Çalık'ın isminin yaşatılması adına sezon ortası da olsa bu adımın atılmasının anlamlı olacağını vurguladı.

15/01/2022 17:53
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TAGS: Ahmet Çalık
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