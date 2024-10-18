TSYD'de kayyum depremi! Oğuz Tongsir görevden alındı

Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne (TSYD), mayıs ayında gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul'daki usulsüzlük iddiaları nedeniyle kayyum atandığı duyuruldu. Başkan Tongsir yaşananlarla ilgili açıklama yayınladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne (TSYD) kayyum atandığı açıklandı. TSYD Başkanı Oğuz Tongsir üyelere gönderdiği mesajda yönetime kayyum atandığını, kendisinin de görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Tongsir, “Değerli üyem, seçimi kaybetmiş malum kişilerin sosyal medyada yaptığı asılsız ihbar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından bir tedbir olarak geçici bir süre TSYD Başkanlığından uzaklaştırılmış bulunuyorum. Derneğe kayyum atanmıştır. Anadolu’dan gelen gazeteci arkadaşların usulsüz bir şekilde Genel Kurula davet edildiği ve seçimi böyle kazandığım iddia edilmektedir. Hiçbir üyemiz satın alınamaz, oyunu peşkeş çektirmez. Anadolu’dan başlayan hamleyi çekemeyenler sonunda dersini yine alacaktardır. Bu kısa süreçte yine Levent’te olacağımı bilmenizi isterim. Biz seçimle geldik, seçimle gideriz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

TSYD üyesi bir gazetecinin eşinin derneğin Levent’teki tesisinin yüzme havuzuna başörtülü olduğu gerekçesiyle alınmadığı iddiası üzerine İstanbul Valiliği soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. TSYD, konuyla ilgili "Derneğimiz üyelerinin arasında asla ayrım yapmayan bir kurumdur. TSYD havuzunun her üyemizin hizmetinde olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz" açıklamasını yapmıştı. Ancak 1.5 ay önce başlayan soruşturma devam ederken İçişleri Bakanlığı, Tongsir’i görevden aldı.

MAYISTA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Mayıs ayında yapılan Türkiye Spor Yazarları Derneği Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda mevcut başkan Tongsir, 499 oy alarak tekrar başkan olmuştu. İstanbul'da yapılan Genel Kurul'da, Tongsir'in rakibi İsmail Er ise 196 oyda kalmıştı.