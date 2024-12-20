TSYD'ye kayyım atandı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), genel başkan Oğuz Tongsir'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'ın kayyım olarak atandığını duyurdu.

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20/12/2024

TSYD'ye kayyım atandı

Derneğin yönetim kurulundan yapılan açıklamada, "Anadolu'dan üyelerimizi genel kurula getirdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan genel başkanımız Oğuz Tongsir'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan atanmıştır. Kayyım bugün saat 14.30'dan itibaren TSYD Genel Merkezi'nde göreve başlayacaktır. Üyelerimize duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: TSYD, kayyım
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