T&T 2024 yılında Maliye Balanlığı’na 700 milyon TL ödeme yaptı

20 Temmuz 2023’de hizmete açılan yeni Ercan Havalimanı’ndan devlet hazinesine katkı gelmeye devam ediyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, 2024’ün üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelirden KKTC maliyesine 300 milyon TL ödeme yaptı.

Ercan Havalimanı’nı işleten T&T Havalimanı İşletmeciliği, ihale gereği Maliye Bakanlığı’na cirodan yüzde 47.8, artı KDV gelir paylaşımı yapıyor. T&T Havalimanı İşletmeciliği, 2024 yılında Maliye Bakanlığı’na toplam 700 milyon TL ödeme yapmış oldu.