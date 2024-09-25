T&T devlete vergi ödemedi…

2023 Gelir Yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede en çok dikkat çeken şirket Ercan Havalimanı İşletmecisi T&T oldu. T&T 2023 yılında 1 milyar 138 milyon TL’lik zarar bildirdi. Böylelikle devlete vergi ödemedi.

Öte yandan 2023 Gelir Yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanları listesinde 4 bin 54 şirket devlete vergi ödediği görülürken 695 şirket ne kar ne zarar beyan etti. 2828 şirket ise zarar bildirerek vergi ödemedi.