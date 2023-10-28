T&T Ercan Havalimanı 100. Yıla Hazır

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’ncü yıl dönümü nedeniyle T&T Ercan Havalimanı’nda gelen ve giden yolcu bölümlerine konulan özel ışıklı Türkiye ve Anıtkabir panolarının yanı sıra 2 boyutlu Atatürk maketleri büyük beğeni topladı.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyılı” kapsamında T&T Ercan Havalimanı bayraklarla süslendi. Yolcu geliş bölümüne pasaport öncesi ışıklı Anıtkabir panosu önüne iki boyutlu Atatürk maketi kondu.

Giden yolcu bölümünde ise checkin bölümlerinin karşısına ise büyük bir Türkiye haritası içerisine Atatürk fotoğrafları ile önüne kırmızı halı serilerek üzerine yine 2 boyutlu Atatürk maketi kondu.

Her iki görsel ve Atatürk maketleri yolcular ve misafirler tarafından büyük beğeni ile karşılanırken, yolcular Atatürk maketi önünde anı fotoğraflar çektirdi.

Kimi yolcular ise bu anları cep telefonu kameralarına kaydetti. 100. Yıl kapsamında havalimanı içerisine de 100. Yıl bayrakları ile Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC bayrakları asıldı.