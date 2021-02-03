T&T Genel Müdürü Serhat Özçelik: Uçuşların artması için aşılama en önemli faktör

Arzu Gündüzler

T&T Genel Müdürü Serhat Özçelik, Haber Kıbrıs’ta yayınlanan Rasıh Reşat’ın programında Ercan havalimanı ile ilgili çok önemli bilgiler paylaştı. Ercan havalimanındaki uçuş verileri ve yeni havalimanı inşaatı hakkında konuşan Özçelik, uçuş sayılarının artması için aşılamanın en önemli faktör olduğunu vurguladı.

“ERCAN’DA UÇUŞLAR SIFIRLANDI”

T&T Genel Müdürü Serhat Özçelik , büyük umutlarla girdikleri 2020’de ilk 3 aya kadar önceki yıllara göre yolcu sayısında artış olduğunu ancak 20 Marttan sonra pandeminin etkisiyle bir anda sıfırlandığını ifade etti.

Özçelik, 2019 yılında Ercan Havalimanın 4 milyon 36 bin yolcu, 28 bin uçak seferi ile en yüksek yolcu seviyeye ulaşıldığını kaydetti. 2020 yılında ise 946 bin yolcu ile %80 düşüş yaşandığını belirten Özçelik sıkıntılı bir dönem yaşandığını ifade etti. Ercan havalimanında günde 2 uçuşun olduğunu belirten Özçelik, ekonomik olarak zor olduğunu ancak hijyen sosyal mesafe gibi tüm kuralların eksiksiz yerine getirildiğini ve ve tüm havalimanı personelin işine devam ettiğini kaydetti.

“TÜM PERSONEL MAAŞLARINI EKSİKSİZ ALDI”

KKTC’de en fazla KKTC vatandaşının çalıştığı işletmede tüm personelin maaşlarını eksiksiz aldığını ve kamu kurumlarına karşı yükümlülükleri eksiksiz yerine getirdiklerini belirten Özçelik, ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

“UÇUŞLARIN ARTMASI İÇİN AŞILAMA EN ÖNEMLİ FAKTÖR”

2021 beklentilerinde aşılanmanın en önemli faktör olduğunu vurgulayan Özçelik, seyahat edecek kişilerin güven duyarak seyahat etmeye başlayacaklarını, bu konuda yapılan araştırmalarda da IDATA ve Dünya Sivil Havacılık örgütünün yaptığı çalışmalara göre çok seyahat eden kişilerin ½70’i aşıyla birlikte ilk 3 ay içerisinde yeniden seyahat etmeyi planladığı yönünde olmasının ümit verici olduğunu açıkladı. Belli bir aşı sayısına ulaşılmasının ardından seyahatin artmasını beklediklerini ifade eden Özçelik, KKTC’nin tercih edilen destinasyonlardan biri olacağına inandığını söyledi.

“DEVLET DESTEĞİ ALMADIK”

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen havalimanının devlet tarafından destek almadığını belirten Özçelik, Avrupa ve Türkiye’de havalimanlarının devletten çok ciddi destek aldıklarını ve bu konuda devlet desteğinin çok önemli olduğunu kaydederek, "Beklentimiz, devletin yanımızda olup bu sıkıntılı dönemde bu probleri aşmak için destek vermesini bekliyoruz" dedi.

“YENİ HAVALİMANI YAKIN ZAMANDA HİZMETTE”

İnşaatı son aşamaya gelen yeni havalimanıyla ilgili de açıklama yapan Özçelik “4 aylık inşaat yasağı döneminde çalışamadık. Onun dışındaki dönemde pandeminin getirdiği koşullar çerçevesinde gerekli çalışmaları yaptık. Şu an yaklaşık 400 kişi çalışmakta. Pist inşaatımız tamamen bitmiş durumda, terminal binasının büyük bölümü tamamlandı. Havalimanı KKTC’ye yakışır şık bir hale geldi. Yakın zamanda halkın hizmetine sunmayı umuyoruz” dedi.

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03/02/2021 15:49