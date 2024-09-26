T&T Havalimanı İşletmeciliği 2023 Yılı Vergi Matrahı ile ilgili açıklama yaptı

T&T Havalimanı İşletmeciliği Şirketi, 2023 yılında 420 milyon TL işletme karı elde etmiş olmasına karşın; amortisman, kur zararı ve yatırım indirimlerinin “gider” kaydedilmesi sonucunda vergi matrahının oluşmadığını ve operasyonel olarak karlı olmasına rağmen vergi tekniği açısından “zarar ettiğini” kaydetti.

Şirket Genel Müdürü Serhat Özçelik, yazılı açıklamasında, Maliye Bakanlığı’nın 2023 yılına ait vergi matrah ve miktarlarının açıklaması nedeniyle kamuoyunda şirketin zararda olduğuna ve bu nedenle vergi ödemediğine ilişkin spekülasyonlar yapıldığını belirtti.

Kamuoyunun aydınlatılması amacıyla şirketin mali yapısı ile ilgili gerçekleri paylaşmak zorunluluğu doğduğunu ifade eden Özçelik, şunları kaydetti:

“Gerek uluslararası kabul görmüş muhasebe standartları uyarınca gerekse de Vergi Usul Yasası kuralları uyarınca yapılan bu hesaplamayı işletmemizin zarar beyan ettiği şeklinde yorumlamak ve yansıtmak doğru olmadığı gibi işletmemizi küçük düşürme amaçlı bir saldırı niteliğindedir.

İşletmemiz zararda değildir. 2023 yılı için vergi matrahı oluşmaması, KKTC vergi mevzuatının KKTC’nde faaliyet gösteren diğer tüm işletmelere olduğu gibi şirketimize sağlamış olduğu haklar uyarınca hazırlanan 2023 yılı bilançomuzun yasal sonucudur".

İşletmenin kamu maliyesine katkıda bulunmadığı ima edilmek isteniyorsa bunun gerçeklere tamamen aykırı olduğunu kaydeden Özçelik, "İşletmemiz, Ercan Havalimanı’nda ciro paylaşımı esasına göre faaliyet göstermektedir. İlgili sözleşmemiz gereği, 2023 yılında kamu kasasına aktardığımız ciro payı 1,6 milyar TL’den fazladır. 2024 yılının ilk iki dönemi sonunda ödenen ciro payı ise 286 milyon TL’yi aşmış bulunmaktadır" dedi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinin, devletle paydaş olarak çalıştığını belirten Özçelik, hesapların, diğer bütün işletmelere göre çok daha şeffaf olmak zorunda olduğunu ve kamu denetimine tam anlamı ile açık olduğunu kaydetti.

"Bu gerçeği göz ardı eden, işletmemizin prestijini sarsmaya yönelik yayın ve paylaşımlar, işletmemize olduğu kadar KKTC yatırım iklimine de zarar vermekte ve büyük yatırımlar için ihtiyaç duyulan sermaye girişine engel oluşturmaktadır" diyen Özçelik, Ercan Havaalanı gibi dev bir yatırıma imza atmaktan ve bu alanın işletmecisi olmaktan büyük bir gurur duyduklarını ifade etti.

Özçelik, " Kıbrıs Türk halkının refah ve esenliğine katkı koymaya kararlı olduğumuzu kamuoyumuz ile paylaşmak istiyoruz" dedi.