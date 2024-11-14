T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Özçelik: ''Borç olarak nitelenen meblağ sözde borç''

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, “basında sözü edilen ve sıklıkla gündeme getirilerek, ‘borç’ olarak nitelenen meblağın, Kıb-Tek tarafından 'haksız olarak' çıkarılan ve itiraz konusu olan faturalar ile bu faturaların üstüne eklenen ‘ceza’ faizlerinden oluşan bir ‘sözde borç’ olduğunu” savundu.

Özçelik, konunun yargıya taşınarak, çözüm yolu aranmasında kendileri içi hiçbir sakınca olmadığını da kaydetti.

Özçelik yaptığı yazılı açıklamada, Ercan Havalimanı’nın, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) yüklü miktarda borcu olduğuna ilişkin iddiaların bir kez daha basında yer aldığını belirtti.

Ercan Havalimanı’nın, devlet yetkililerinin istemlerine uygun olarak, Temmuz 2023 ayında açılarak hizmet vermeye başladığını ifade eden Özçelik, havalimanında, yine bir kamu kurumu olan Kıb-Tek’ten alınarak, kullanılan elektriğe “şantiye tarifesi” üzerinden ödeme yapılmasının talep edildiğini kaydetti.

Böyle bir tarife üzerinden ödeme yapılmasının, işletmeyi ciddi şekilde zarara uğratmak ve bundan doğabilecek sorunları Ercan Havalimanı İşletmesine yansıtmak anlamına geldiğini ileri süren Özçelik, “devlet yetkililerinin olayın garipliğini ve Ercan Havalimanı İşletmesi’ne yapılan haksızlığı kabul ederek, 2024 Temmuz ayında, Ercan’da kullanılan elektriğin tarifesini değiştirdiğini” belirtti.

Bu tarihten sonraki faturaların, taksitlendirilmiş borçlar da dahil olmak üzere işletmenin nakit akışının uygunluğuna bağlı olarak zamanında ödendiğini ve ödeneceğini kaydeden Özçelik, “Basında sözü edilen ve sıklıkla gündeme getirilerek ‘borç’ olarak nitelenen meblağın, Kıb-Tek tarafından haksız olarak çıkarılan ve itiraz konusu olan faturalar ile bu faturaların üstüne eklenen ‘ceza’ faizlerinden oluşan bir ‘sözde borç’ olduğu açıktır” dedi.

-“Mahkeme huzuruna taşınarak, çözüm yolu aranmasında şirketimiz bakımından hiçbir sakınca yoktur”

Konunun yetkili makamların bilgisinde olduğunu belirten Özçelik, “Gerekli olması halinde sorunun KKTC Mahkemelerinin huzuruna taşınarak çözüm yolu aranmasında şirketimiz bakımından hiçbir sakınca yoktur” ifadesini kullandı.