T&T Havalimanı İşletmeciliği: Tasfiye haberleri gerçek dışıdır

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada, şirketin tasfiye halinde olduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, "Şirketimizin statüsünde bir değişiklik söz konusu değildir" denildi.

Açıklamada, "T&T Ercan Havalimanı yolcu ve uçak sayıları yüzde 90’ın üzerinde azalırken, şirketimizin gelirleri de önemli oranda düşmekte ve zarar etmeye devam etmektedir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen şirketimiz personel çıkarmadığı gibi, gerek devlete gerekse Kıbrıs halkına olan sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek için yönetici ve personeli ile birlikte büyük bir özveriyle çalışmaktadır" denildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklama şöyle:

Bazı basın yayın organlarında şirketimizi karalayıcı haberlerin yayınlandığını görmekteyiz.

Şirketimizin tasfiye halinde olduğu ve yaptığı her türlü işlemlerin geçersiz olduğu yönündeki haberler gerçek dışıdır, art niyetlidir. Bu yönde bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Şirketimizin statüsünde bir değişiklik söz konusu değildir. Devletle yapmış olduğumuz devir sözleşmesine uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmekteyiz ve sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandeminin (COVID-19) ekonomik yıkıcı etkisi en ağır şekilde yaşanmaktadır. Havacılık sektörü pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. T&T Ercan Havalimanı yolcu ve uçak sayıları yüzde 90’ın üzerinde azalırken, şirketimizin gelirleri de önemli oranda düşmekte ve zarar etmeye devam etmektedir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen şirketimiz personel çıkarmadığı gibi, gerek devlete gerekse Kıbrıs halkına olan sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek için yönetici ve personeli ile birlikte büyük bir özveriyle çalışmaktadır.

Şirketimizin gösterdiği tüm bu fedakârlıklara rağmen basında yer alan art niyetli, gerçekten uzak bu tür karalayıcı yayınlar bizleri üzmektedir.

Saygıdeğer Kıbrıs halkının bu tür haberlere itibar etmemesini temenni ederken, elimizden gelen özveri ile çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

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16/12/2020 22:38