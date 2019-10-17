T&T: Ödememiz gerekeni ödüyor, alacağımızı alamıyoruz

Ercan Havalimanı’nı işleten T&T Havalimanı İşletmeciliği son günlerde basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı. T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan açıklamada Tüm yükümlülüklerimizi zamanında yerine getiriyoruz” denilerek şirketin devlete borcu olmadığının altı çizildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin açıklaması şöyle:

Son günlerde medyada şirketimiz aleyhine gerçeği yansıtmayan maksatlı haberlere yer verilerek kamuoyumuz yanlış bilgilendirilmiştir.

Bilindiği üzere şirketimiz 9 Ocak 2013 tarihinden beri Ercan Havalimanı’nı, İdare ile yapmış olduğu sözleşme hükümleri çerçevesinde işletmekte, bunun karşılığı olarak da Yeni Terminal Binası ve mütemmimlerini inşa etmekte, ayrıca Devletimize tahakkuk ettiği gelirin %47,8’ini ciro payı olarak vermektedir.

Ayrıca, bir işletme olarak yükümlü olduğumuz vergileri tam ve zamanında ödemekteyiz. Bu kapsamda, 2017 yılından bu yana devletimize 193.970.500 Euro (bugünkü değeri ile 1.264.687.000 Türk Lirası) para ödedik.

Bizim, devletimize borcumuz yok. Tüm yükümlülüklerimizi zamanında yerine getiriyoruz. Anlaşamadığımız bir konu var. Bu konuyu, maliyeciler ve hukukçular inceliyor. Verilen karar ne ise uyacağız.

Yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek adına havayolları ve işletmecilerden tahsil edemediğimiz gelirin ciro payını ve vergisini devletimize aksatmadan ödüyoruz.

Takdir edileceği üzere, şirketimiz bu taahhütlerini yerine getirebilmesi için kendisine sözleşme ile tahsis edilen gelirleri de tahsil edebilmelidir. Maalesef bir kısım hava taşıyıcıları, yasadan kaynaklanan boşluktan faydalanarak ödemelerini zamanında ve düzenli olarak yapmamaktadır. Düzenli ödeme yapmayan hava taşıyıcılarına herhangi bir yaptırım imkânı olmayan şirketimiz, İdareden yasal düzenleme yapılması yönündeki talebinden de bir sonuç alamamıştır. Yasadan kaynaklanan eksiklerden dolayı tahsil edemediğimiz gelirin ciro payını ödüyor olmamızın bir haksızlık olduğu, yasal düzenlemenin bir an önce yapılarak, mağduriyetimizin giderilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Bizim teslim aldığımızda zararda olan bir işletmeyi yaptığımız yatırımlarla devlete önemli miktarda para kazandıran bir işletme haline getirip, Kıbrıs Türk halkına layık olduğu hizmeti en güzel şekilde verme gayreti içerisindeyiz.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, yeni havalimanı terminali, uçuş güvenliği, altyapı ve teknik özellikleriyle havacılık alanında Kıbrıs’ta örnek alınacak bir projedir.

Ercan Havalimanı’nı yeni terminal inşaatı ve mütemmimleri ile bir an evvel Kıbrıs’ımıza kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Yeni terminal binası açıldığı zaman adeta adanın çehresini değiştirirken, en son teknoloji ile donatılacak olan doğa dostu yapısı ve modern mimarisi ile göz dolduracak ve gençlerimize yeni iş olanağı sağlayacak.

Görenlerin gıpta ile bakacağı bir eseri Kıbrıs Türk halkına sunmuş olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşayacağız.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal inşaatını bitirmek ve bugün olduğu gibi yarın da halkımıza vermiş olduğumuz hizmeti en iyi şekilde devam etme gayreti içerisinde olduğumuzu bu vesile ile siz değerli kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

T&T Havalimanı İşletmeciliği

İnşaat Sanayi ve Ticaret Şti. Ltd.

17/10/2019 19:51