TTFF U16 Karması adaya geldi

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11/01/2024

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TTFF U16 Karması adaya geldi

KKTC U16 Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek olan Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Karması adaya geldi. 13 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde Girne’de kampa giren TTFF kafilesinde Başkan İrfan Davulcular, Antrenör Eren İbrahim ile Gençler ve Karma Sorumlusu Mehmet Nasıfoğluları’nın da yer alıyor.

TTFF U16 Karması’nın kadrosundaki isimler şöyle;

  1. Ahmet Serttokat
  2. Barış Polatkan
  3. Caner Erdinç Taylor-Salih
  4. Clarlie Alexander Thistlewaite
  5. Efe Karaoğlan
  6. Ertan Djemal
  7. Juan Carlos Gonzalez Esteban
  8. Kayden Dylan Ansah
  9. Kye Süleyman
  10. Mete Yusuf Kale
  11. Orçun Güler
  12. Samed Can Tektaş
  13. Thomas Lo Presti
  14. Umut Kıran
  15. Vedat Djemal
11/01/2024 16:25
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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