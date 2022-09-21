T&T'ye 20 milyon TL daha vergi muafiyeti

Bakanlar Kurulu, T&T Havalimanı İşletmeciliğinin ithal edeceği mallar üzerinden tahsili gereken vergilerin ertelenmesine ilişkin aldığı kararı tadil etti. Resmi Gazete’de yer alan karara göre; T&T Havalimanı işletmeciliği inşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Ltd'nin ithal edeceği mallar ile ilgili beyanların sunulması kaydıyla, Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından tahsil edilmesi gereken her türlü vergi (KDV dahil), resim, harç ve fonların tahsilatının muafiyeti 20 milyon TL’den 40 Milyon TL’ye çıkarıldığı kaydedildi.

Karar şöyle:

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, T&T Havalimani İşl. İnş. San. ve Tic.Şti.’in İthal edeceği mallar üzerinden tahsili gereken vergilerin ertelenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Ü(K-ı)278-2022 sayı ve 22.06.2022 tarihli kararında belirtilen “ 20.000.000TL (yirmi milyon türk lirası)” rakam ve söz dizisi kaldırmak ve yerine “40.000.000 TL (kırk milyon türk lirası)” rakam ve söz dizisi eklenmek suretiyle bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.

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21/09/2022 16:34