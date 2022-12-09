Tuba Büyüküstün çocuklarıyla birlikte Paris'e taşındı

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09/12/2022

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Tuba Büyüküstün çocuklarıyla birlikte Paris'e taşındı

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, eski eşi Onur Saylak ile birlikteliğinden olan çocuklarıyla birlikte Türkiye'den bir süreliğine ayrıldığını paylaştı.

Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Türkiye'den taşındığını duyurdu.

Ünlü oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak ile birlikte artık Paris'te yaşadığını paylaştı.

"ŞİMDİLİK BURADAYIZ"

Elle dergisine röportaj veren 40 yaşındaki Büyüküstün, "Kızlarla birlikte şimdilik buradayız, ama ne kadar süreceğine dair plan yapmadık" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu "Paris'i çok sevdiğimi ve tıpkı İstanbul gibi burada da kendimi evimde hissettiğimi hep söyledim. Kızlar okula gidiyor, ben de günlük işlerimi hallediyorum" dedi.

Oyuncu kızları ile sık sık sosyal medya hesabında paylaşım yapıyor.

Büyüküstün 2017 yılında Onur Saylak'tan boşanmıştı.

AŞK İDDİALARINA CEVAP VERDİ

2014 yılında yayınlanan 'Kara Para Aşk' dizisinin ardından 'Sefirin Kızı'nda birlikte rol alan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek hakkında yeni bir iddia ortaya atılmıştı.

Ünlü oyuncuların Paris'te birlikte vakit geçirdikleri ve Akyürek'in, Büyüküstün'ün başına taktığı bandanasını bileğinde taşıdığı öne sürüldü. Tüm bu iddialar sonrası sessizliğini bozan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu, paylaşımında "Aşk yaşayan Engin ve ben değiliz, karıştırmayın. Elif ve Ömer... Ve evet çok güzel bir aşk hikayesiydi. Dünyanın pek çok yerinde birçok kişinin hala bu aşkın etkisinde olması tesadüf olmasa gerek" dedi.

"ARTIK SAKİNLEŞEBİLİRİZ"

Tuba Büyüküstün, sözlerine "Ve herkes yeteri kadar sevilip, üzülüp, üzerine konuşup tartıştıysa artık sakinleşebiliriz. Ya da 'Bu dedikoduya gerçekten inanıyor musunuz?' demek için birkaç gün daha beklese miydim?" diye devam etti.

09/12/2022 20:15
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TAGS: Tuba Büyüküstün çocuklarıyla birlikte Paris’e taşındı
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