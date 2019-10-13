Aşklarını ticarete de taşıyarak Levent'te Chicki Boom isimli bir mekan açan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, hedef büyüttü.

Büyük emeklerle açıp popüler hale getirdikleri mekanın başarısından hayli memnun olan ünlü çift, gözlerini Paris'e dikti.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul'dan sonra Avrupa'da da mekan açmayı planlayan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, güzel oyuncunun evlerinin de bulunduğu Paris'te dükkan arayışına başladı.

Çiftin Avrupa'da mekan açmayı planladığı ikinci şehir ise Londra.

13/10/2019 14:45