Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan samimi kare

Aslı Enver’den ayrıldıktan sonra uzun süredir yalnız olan şarkıcı Murat Boz ile geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile ilişkisini noktalayan oyuncu Tuba Büyüküstün’ün sık sık aşk yaşadığı yönünde iddialar ortaya atılıyor. Şimdi ise Tuba Büyüküstün ve Murat Boz arkadaş ortamında verdikleri pozla gündeme geldi.

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz, çekimleri 2021 yılının yaz aylarında Ayvalık’ta gerçekleşen Another Self dizisinde rol almışlardı. İkilinin paylaştıkları bazı samimi pozlar, haklarında aşk dedikodularını çıkarmıştı.

Tuba Büyüküstün o dönem çıkan aşk dedikoduları için, “Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil, arkadaşız” yanıtını vermişti.

Murat Boz da aynı şekilde, “Tuba ile güzel bir iş çıkardık” demekle kalmıştı. Ancak Murat Boz’un yaptığı son paylaşım, aşk iddialarını yeniden güçlendirdi.

Ekipçe çekilen fotoğraflarda Büyüküstün ile Boz’un samimiyetleri dikkat çekti.

Tuba Büyüküstün, 2011’de evlendiği oyuncu ve yönetmen Onur Saylak’tan 2017’de boşanmıştı. Haklarında zaman zaman boşanacaklarına dair haberler çıkan ancak her seferinde iddiaları yalanlayan çift, evliliklerini tek celsede noktalamıştı.

Büyüküstün’ün bu evliliğinden 10 yaşında Maya ve Toprak adında ikiz kızları bulunuyor.

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26/02/2022 12:04