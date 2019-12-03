TÜBİTAK, 3 ay bozulmayan yoğurt üretti

TÜBİTAK Anadolu’nun tüm köylerinden örnekler toplayarak yeni bir yoğurt üretti. Çalışmalar sonucunda raf ömrü 3 aya çıkan yoğurt gemi ve fırkateynlerde sivil ve askeri ihtiyaçlar için de kullanılabilecek.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Dr. Mehlika Borçaklı’nın yürüttüğü “Uzun Ömürlü Yoğurt” projesiyle, yoğurdun raf ömrünü en az üç ay uzatmayı başardı. Yoğurdun üretimi, Anadolu’nun geleneksel yoğurtlarından izole edilmiş, tanımlanmış, karakterize edilmiş kültürlerden seçilmiş bakterilerle sağlandı. Piyasada üretilen yoğurtlarda kullanılan bakteri kültürlerinin çoğunluğu genetik değişikliğe uğratılarak sadece bir kez yoğurt yapımında kullanılacak şekilde hazırlanırken, buluş konusu kültürlerde genetik değişiklik uygulanmadı.

Buluş konusu bakteriler, patojenlere karşı çeşitli antimikrobiyal “etM” yapan maddeler geliştirdiklerinden, yoğurtların daha uzun süre güvenli bir şekilde kalmasını sağlıyor; buzdolabı koşullarında çok yavaş asit ürettikleri için de uzun süre ekşimeden muhafaza edilebiliyor.

Projeyle, üç aylık muhafaza sonunda yoğurtların hâlâ mililitrede 107 kob bakteri içerdikleri ve hoşa giden ekşilik, lezzet ve aroma özelliklerini taşıdıkları tespit edildi.

03/12/2019 11:23