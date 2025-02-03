TÜBİTAK’ın reddettiği araştırma Avrupa’da yayımlandı!

Lise öğrencisi Vefa Türeli’nin, TÜBİTAK tarafından "Bunu bir liseli yazmış olamaz" gerekçesiyle diskalifiye edildiği iddia edilen araştırması, Avrupa’da hakemli bir dergide yayımlandı.

Türkiye’de bilime olan ilgiye rağmen genç yeteneklerin yeterince desteklenmemesi sıkça eleştiriliyor. Son olarak, lise öğrencisi Vefa Türeli’nin başına gelen olay bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Türeli, X hesabından yaptığı paylaşımda, 16 yaşındayken yazdığı araştırmasının TÜBİTAK tarafından "Bunu bir liseli yazmış olamaz" denilerek reddedildiğini öne sürdü. Ancak TÜBİTAK’ın kabul etmediği bu araştırma, Avrupa’da hakemli bir akademik dergide yayımlandı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımına gelen yoğun yorumlar üzerine Türeli, araştırmasının başkasına ait olduğu düşünülerek diskalifiye edildiğini belirtti. TÜBİTAK ile bağlantılı bir dilbilim profesörüyle görüştüğünü söyleyen genç araştırmacı, jüri üyelerinin böyle bir şüphe taşımış olabileceğini aktardı.