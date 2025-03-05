TUBORG Birinci Lig’de İkinci Yarının İlk Haftası Tamamlandı

TUBORG Birinci Lig A ve B gruplarında ikinci yarının ilk hafta maçları, Pazartesi ve Salı akşamı oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Namağlup liderler Diamond Child Darts Derneği ve Kıbrıs Dart Derneği, ikinci yarıya da galibiyetle başladı.

A Grubu: Diamond Child Darts Derneği Farklı Kazandı

A Grubu'nda zirvede yer alan Diamond Child Darts Derneği, evinde Düzova Spor Kulübü’nü ağırladı. Güçlü rakibi karşısında zorlanmayan lider ekip, sahadan 14-2 gibi net bir galibiyetle ayrılarak namağlup unvanını korudu. En yakın takipçisi Yeni Vadili Darts Derneği de deplasmanda Mağusa Kültür Derneği ile karşılaştığı maçı 11-5 kazanarak lideri takibini sürdürdü.

Playoff mücadelesi veren Dağyolu Darts Derneği, yeni transferleriyle çıktığı maçta Mesarya Darts Birliği’ni 12-4 mağlup etti. Ozanköy Spor Kulübü ise evinde Lefkoşa Darts Birliği’ni 11-5 yenerek averaj farkıyla dördüncü sıradaki yerini korudu.

A Grubu Sonuçları:

Mesarya Darts Birliği 4 - 12 Dağyolu Darts Derneği

Ozanköy Spor Kulübü 11 - 5 Lefkoşa Darts Birliği

Diamond Child Darts Derneği 14 - 2 Düzova S.K.

Mağusa Kültür Derneği 5 - 11 Yeni Vadili Darts Derneği

B Grubu: Kıbrıs Dart Derneği Namağlup Liderliğini Korudu

B Grubu'nda zirvede yer alan Kıbrıs Dart Derneği, güçlü rakibi Mağusa Darts Birliği ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelede eski dartçılardan Hasan Yıldıran’ın da yer aldığı lider ekip, maçı 10-6 kazanarak liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı.

Lefkoşa Spor Birliği, evinde Düzova Darts Derneği’ni 9-7 yenerek ikinci sıradaki yerini korudu. Ara transfer döneminde Reha Özkarapınar’ı kadrosuna katan Deniz Plaza Spor Derneği, evinde Aydınköy Darts Derneği Birliği’ni 9-7 mağlup ederek playoff yolunda önemli bir galibiyet aldı. Gecenin son maçında Girne Avcılık Atıcılık Kulübü, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği’ni 10-6 yenerek kritik bir galibiyet elde etti.

B Grubu Sonuçları: