Tuborg Darts Süper Ligi'nde üçüncü hafta tamamlandı

Tuborg Darts Süper Ligi'nde ikinci yarının üçüncü hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Heyecan dolu haftada lider Minareliköy Spor Kulübü, evinde Beyarmudu Belediyesi’ni 13-3’lük skorla mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Gönyeli Darts Birliği fark attı

Gecenin en farklı galibiyetini Gönyeli Darts Birliği elde etti. Cihangir Spor Kulübü’nü 15-1 gibi ezici bir skorla mağlup eden Gönyeli ekibinde Elmas Çocuk, en yüksek sayı olan 180'i atan oyuncu oldu. Bu sonuçla Gönyeli Darts Birliği, ligdeki ikinciliğini korudu.

Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ikinci sırayı zorluyor

Güzelyurt Darts Birliği deplasmanına konuk olan Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, çekişmeli geçen mücadelede 11-5’lik galibiyetle ayrıldı. Takımın önemli oyuncularından Ali Yeşilada, oynadığı dört maçı da kazanarak ve iki kez 180 sayı yaparak haftanın oyuncusu seçildi.

Düşme hattında kritik beraberlik

Düşme potasındaki Alsancak Yeşilova Spor Kulübü ile Gönyeli Spor Kulübü karşı karşıya geldi. 8-8 sona eren mücadelede iki ekip de üstünlük sağlayamazken, düşme hattında kritik puanlar paylaşıldı.

2024/2025 Tuborg Süper Lig Puan Durumu

Ligde 11 maçta 11 galibiyet alan Minareliköy Spor Kulübü, topladığı 33 puanla namağlup liderliğini sürdürüyor. Minareliköy ekibi, rakiplerine karşı 141 kez sayı alırken, yalnızca 35 sayı kaybetti ve 106 averajla zirvede yer aldı.

Gönyeli Darts Birliği, 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 28 puan toplayarak ikinci sırada bulunuyor. 137 sayı atan ekip, kalesinde 39 sayı gördü ve 98 averaja sahip.

Üçüncü sıradaki Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 106 sayı atıp 70 sayı yedi ve 25 puan topladı.

Dördüncü sırada bulunan Fota Darts Derneği, 10 maçta 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 21 puan elde etti. Rakiplerine karşı 87 sayı alıp 73 sayı kaybetti ve 14 averajla üst sıraları zorlamaya devam ediyor.

Beşinci sırada Beyarmudu Belediyesi, 10 maçta 3 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 9 puan topladı. 58 sayı atıp, 102 sayı yedi ve -44 averajla orta sıralarda yer alıyor.

Ligin alt sıralarında ise Alsancak Yeşilova Spor Kulübü, 11 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 7 puana ulaştı. 63 sayı atıp, 113 sayı yedi ve -50 averajla alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor.

Cihangir Spor Kulübü de 11 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 59 sayı atarken, kalesinde 117 sayı gördü ve -58 averajla 7 puan toplayarak düşme hattında yer alıyor.

Bir diğer düşme hattındaki ekip Güzelyurt Darts Birliği, 10 maçta 2 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı. 59 sayı atıp, 101 sayı yiyerek -42 averajla 6 puana sahip.

Son sıradaki Gönyeli Spor Kulübü, 11 maçta yalnızca 1 galibiyet ve 2 beraberlik alabildi. 8 mağlubiyet yaşayan ekip, 58 sayı atıp 118 sayı yedi ve -60 averajla 5 puan toplayarak ligin en alt basamağında yer aldı.