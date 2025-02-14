Tuborg ferdi süper ligi ikinci ve üçüncü hafta maçları ile devam etti

Tuborg Ferdi Süper Liginde dördüncü ve beşinci hafta maçları dün akşam Yenicami Spor Kulübünde oynandı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun organize ettiği ve geçen sezonun ferdi turnuvalarda en fazla puan toplayan 12 sporcunun davet edildiği Tuborg Ferdi Süper liginde dördüncü ve beşinci hafta maçları federasyonun tecrübeli hakemleri , Hakan Oruz, Ahmet Evliya, Ercüment Erment ve Mustafa Koloz’un yönetiminde oynandı.

Seyir zevki yüksek maçların izlendiği karşılaşmalarda tecrübeli dartsçı Cemal Gingi, ilk maçında Ali Amcaoğlu’nu 5-0, ikinci maçında ise Hasan Bozbeyli’ni 5-2 geçerek liderliğine devam ederken, Hasan Bozbeyli ise üçüncü sıraya düştü.

James Anthony Stone ilk maçında Selçuk Amca’yı 5-2 galip ayrılırken ikinci maçında Ahmet Damdelen’i 5-1 yenerek ikinci sıraya yükseldi.

Elmas Çocuk ilk maçında ligde iddialı konumda olan Hasan Bozbeyli’yi 5-0 gibi net bir skor ile geçerken ikinci maçında Latif Emiroğulları ile 4-4 berabere kalarak dördüncü sıraya yükseldi.

Mehmet Olgun ile Hüseyin Yönlüer karşılaşmasında sevinen taraf olmadı ve 4-4 lük bir skor ile tamamlanırken, ikinci maçında Mehmet Olgun rakibi gelmediği için 5-0’lık bir skor alarak puanını 7’ye çıkardı.

Latif Emiroğulları ise gecedeki tüm maçlarını beraberlik ile tamamladı.

Gecede toplam 4 kez en yüksek sayı olan 180 atıldı. Cemal Gingi, Ahmet Damdelen, Elmas Çocuk ve Hasan Bozbeyli birer kez attılar. Lig’de en yüksek sayıdan bitirme başarısı ise Latif Emiroğulları tarafından 130 sayısından bitirilerek yapıldı. En az ok ise Cemal Gingi 14 ok ile bitirerek ne kadar iyi oyuncu olduğunu bir kez daha ıspatladı.

Gecede alınan diğer sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;

Hafta 4

Mehmet Olgun 4 - 4 Hüseyin Yönlüer

Ali Amcaoğlu 0 - 5 Cemal Gingi

Latif Emiroğulları 4 - 4 Faik Amcaoğlu

Selçuk Amca 2 - 5 James Anthony Stone

Ahmet Damdelen 5 - 0 Mustafa Behlül

Elmas Çocuk 5 - 0 Hasan Bozbeyli

Hafta 5

Cemal Gingi 5 - 2 Hasan Bozbeyli

Hüseyin Yönlüer 4 - 4 Ali Amcaoğlu

Mustafa Behlül 0 - 5 Mehmet Olgun

James Anthony Stone 5 - 1 Ahmet Damdelen

Faik Amcaoğlu 5 - 3 Selçuk Amca

Latif Emiroğulları 4 - 4 Elmas Çocuk

PUAN DURUMU O G B M + - A P

Cemal Gingi 5 5 0 0 25 5 20 15

James Anthony Stone 5 4 1 0 24 12 12 13

Hasan Bozbeyli 5 3 0 2 17 15 2 9

Elmas Çocuk 5 2 2 1 20 15 5 8

Hüseyin Yönlüer 5 2 2 1 21 17 4 8

Faik Amcaoğlu 5 2 2 1 21 18 3 8

Mehmet Olgun 5 2 1 2 16 16 0 7

Latif Emiroğulları 5 1 3 1 19 17 2 6

Selçuk Amca 5 2 0 3 15 18 -3 6

Ahmet Damdelen 5 1 0 4 12 20 -8 3

Ali Amcaoğlu 5 0 1 4 10 24 -14 1

Mustafa Behlül 5 0 0 5 2 25 -23 0