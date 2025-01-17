Tuborg Ferdi Süper Liginde ilk dartlar atıldı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu'nun organize ettiği ve geçen sezonun ferdi turnuvalarda en fazla puan toplayan 12 sporcunun davet edildiği Tuborg Ferdi Süper liginde ilk maçlar Yenicami Spor Kulübü darts lokalinde federasyonun tecrübeli hakemleri Hüseyin Özkızan, Ahmet Evliya ve Mustafa Koloz'un yönetiminde oynandı. Seyir zevki yüksek maçların izlendiği karşılaşmalarda tecrübeli dartsçı Cemal Gingi, rakibi Selçuk Amca'yı 5-0 skorla geçerek gecenin en farklı galibiyetini aldı. Ligin güçlü isimlerinden Mustafa Behlül ve Faik Amcaoğlu karşılaşmasından ise Faik rakibini 5-2 skorla geçerek hanesine 3 puanı yazdıran isim oldu.

Gecede alınan diğer sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;