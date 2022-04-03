Tüccaroğlu için yarın meclis bahçesinde tören düzenlenecek

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03/04/2022

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Tüccaroğlu için yarın meclis bahçesinde tören düzenlenecek

Eski milletvekillerinden Dr. Yüksel Tüccaroğlu  Kovid-19 tedavisi gördüğü  Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde bugün yaşamını yitirdi.

Tüccaroğlu için yarın saat 13.30’da Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenlenecek. Merhum milletvekili saat 15.00’te Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedilecek.

82 yaşında hayatını kaybeden Tüccaroğlu 1976'da yapılan genel  seçimlerde Halkçı Parti’den, 1985 genel seçimlerinde de  Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa milletvekili seçilmişti.

Tüccaroğlu, 12 Mart’tan beri Lefkoşa Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi görüyordu.

03/04/2022 14:54
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TAGS: Tüccaroğlu için yarın meclis bahçesinde tören düzenlenecek
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