Tudor'lu Marsilya'dan bir ilk!

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, Lille'i 2-1 mağlup etti. Galatasaray eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, bir ilk başardı.

Marsilya'da Alexis Sanchez, 26. dakikada durumu 1-1'e getiren golü attı. Samuel Gigot ise 61. dakikada Marsilya'yı 2-1 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11 başladığı maçın tamamında oyunda kaldı.

Bu sezon 7 maç sonunda sadece bir beraberlikte puan kaybeden Marsilya, 19 puan topladı. Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya, kulüp tarihinde ilk kez 7 hafta sonunda 19 puana ulaştı.



21. yüzyılda Fransa Ligi'nde 10 hafta sonunda Marsilya’yla 20 puana sadece 4 isim ulaştı. Igor Tudor’un 20 puana ulaşmak için 7 hafta sonunda 1 puanı kaldı.

1. 22 puan: 2006/07 / Emon

2. 22 puan 2007/09 / Gerets

3. 22 puan 2009/10 / Deschamps

4. 20 puan 2012/13 / Baup

Igor Tudor’lu Marsilya

✅4-1 Reims



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11/09/2022 11:10