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TUFAD 25’inci Yıl Etkinlikleri Kapsamında Panel Düzenlendi

TUFAD 25’inci yıl etkinlikleri çerçevesinde  “1974 Sonrası Kıbrıs’ta Eğitim Revizyonu ve Kültür Yozlaşması” konulu panel düzenlendi.

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28/05/2019

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TUFAD 25’inci Yıl Etkinlikleri Kapsamında Panel Düzenlendi

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği’nin (TUFAD) 25’inci yıl etkinlikleri çerçevesinde  “1974 Sonrası Kıbrıs’ta Eğitim Revizyonu ve Kültür Yozlaşması” konulu panel düzenlendi.

Yapılan açıklamaya göre, TUFAD Başkanı Ali Tümsoy’un konuşmasıyla başlayan panelde, sanatçı Yaşar Ersoy, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, eğitimci Christina Valentinou ve yönetmen Christos Zanos söz aldı.

Gecenin sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi de verildi.

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TAGS: Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği, haber, kıbrıs, TUFAD
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