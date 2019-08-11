TUFAD Kastamonu yolcusu

Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD), Kastamonu’ya bağlı Taşköprü Belediyesi’nin bu yıl 33’üncüsünü düzenlediği “Sarımsak Festivali, Kültür Şöleni”ne katılmak üzere Salı günü adadan ayrılıyor.

TUFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Taşköprü Belediyesi’nin davetlisi olan TUFAD, 13-19 tarihleri arasında düzenlenen festivale yönetici dâhil 28 kişilik ekiple katılıyor.

Birçok ülkeden ekiplerin de katılacağı uluslararası festivalde TUFAD, Kıbrıs kültürünü yansıtan gösteriler sunacak.