TUFAD’da başkanlığa Arzu Can Turgay getirildi

Turizm ve Folklor Araştırma Derneği’nin (TUFAD) 10. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa, tek aday olan Arzu Can Turgay getirildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Perşembe akşamı yapılan genel kurulda faaliyet ve mali raporların aklanması ve tüzük değişikliğinin onayının ardından yönetim, denetim ve disiplin kurulları için seçime gidildi.

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Başkan: Arzu Turgay. Yönetim Kurulu üyeleri: Ebru Ezici, Ekrem Şentürk, İnanç Turgay, Murat Özcevher, Mustafa Yurdakul, Şerife Aşkın Dündenrazı.

Denetleme Kurulu: Erdinç Selasiye, Dervişe Duran, Güzide Altıparmak.

Disiplin Kurulu: Burcu Acumsal, Zülfiye Yurdakul, Sevtap Altıparmak.