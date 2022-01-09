TUFAD'da başkanlığa Arzu Can Turgay getirildi

Turizm ve Folklor Araştırma Derneği’nin (TUFAD) gerçekleşen 9. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa tek aday olan Arzu Can Turgay getirildi.

TUFAD’dan yapılan açıklamayA göre önceki gün gerçekleşen Genel Kurul’da faaliyet raporu ve mali raporun aklanması ve tüzük değişikliği onayı ardından yönetim, denetim ve disiplin kurulları seçimi yapıldı.

Yapılan tüzük değişikliği ile yönetim kurulu sayısı başkan ile birlikte 7 kişi oldu. Denetleme ve disiplin kurullarında da 3’er kişi görev aldı.

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:



Başkan: Arzu Turgay

Yönetim Kurulu üyeleri: İnanç Turgay, Şerife Aşkın Dündenrazı, Onur Üçüz, Sema Teksan, Mustafa Yurdakul, Murat Özcevher.

Denetleme Kurulu: Erdinç Selasiye, Mustafa Erkan, Dervişe Duran.

Disiplin Kurulu: Burcu Acumsal, Zülfiye Yurdakul, Umut Çağra .

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09/01/2022 12:30