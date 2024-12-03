Tufan Erhürman: Adaletin sağlanmasına bir adım daha yakınız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Adıyaman'da İsias Otel’in sorumlularının yargılandığı davanın beşinci duruşması öncesinde bir açıklama yaptı. 9 Eylül Üniversitesi ve bilirkişi raporlarının çok önemli olduğunu belirten Erhürman, "Bilirkişi raporunun ardından adalete bir adım daha yaklaştık" dedi. Otel sahipleri ile kamu görevlilerinin de yargılanması gerektiğini vurgulayan Erhürman, "Raporlar sayesinde başladığımız noktaya göre adalete çok daha yakın bir noktadayız" diye ekledi.