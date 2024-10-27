Tufan Erhürman: Dehşet içindeyim!

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27/10/2024

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Tufan Erhürman: Dehşet içindeyim!

Acil Durum Hastanesi'nde meydana gelen mama skandalıyla ilgili açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman "dehşet içindeyim" ifadesini kullandı.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

Dehşet içindeyim. Duygularımı açıklayacak sözcük yok.

Kaybettiğimiz bebeğimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum.

Dualarımız bebeklerimiz ve ailelerimiz için, yüreklerimiz onlarla.

Çok yakından takip ediyoruz. İnşallah altı bebeğimiz sağlığına kavuşsun, geri kalanını sonra konuşacağız.

27/10/2024 18:59
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