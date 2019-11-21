Tufan Erhürman: Erhürman CTP’nin projesidir

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman Haber Kıbrıs Web TV’de Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programında “Tufan Erhürman bir proje mi” sorusunda “Tufan Erhürman bir proje ise CTP’nin projesidir” diye cevap verdi.

Erhürman bu ülkede Kıbrıs Türk halkı dışında herhangi birinin tercihinin en ufak bir belirleyicilik taşımasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Erhürman, “CTP’nin tarihi eğer sorulacaksa bu konulardan muzdarip bir parti olarak geçmişte görülür. Bizim nu konular üzerinden konuşmayacağız, geçmişte de bunlar söylendi. ‘Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler kötü olmalıdır’ ise söylenen ben buna zaten hayır dediğimizi defalarca söyledi. Benim ve CTP’nin söylediği cümleler çok net, doğru zeminde olmak kaydıyla evet Türkiye ile iyi ilişkiler kurulması gerektiğini söylüyoruz. Ama zemin yanlışsa kurulan iyi ilişkilerin hiçbir manası olmaz. İlişkileriniz kötü ise zemini doğru kurmanız zaten mümkün olmuyor” diye konuştu.

21/11/2019 11:49