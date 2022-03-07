Tufan Erhürman: Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı...

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanlığı'nın beşinci turda seçilmesine işaret ederek, "Bu filmin benzeri yine UBP hükumetinde gösterilmişti. Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı..." dedi.

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07/03/2022

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Tufan Erhürman: Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı...

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclis Başkanlığı seçimine işaret ederek, bir açıklama yaptı.

Erhürman, “Meclis başkanlığı için gösterdikleri adaya dört tur boyunca oy vermeyen iktidar milletvekillerinin beşinci turda her nasılsa oy vermeye karar vermeleri!” dedi.

“Bu filmin benzeri yine UBP hükumetinde gösterilmişti” diyen Erhürman, “Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı... Film gibi!” ifadelerini kullandı.

 

07/03/2022 20:03
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TAGS: Tufan Erhürman: Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı...
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