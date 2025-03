Tufan Erhürman: Trafik kazalarına ve can kayıplarına ilişkin rakamlar alarm veriyor

CTP'nin, sivil toplum örgütleriyle “Trafik ve Yol Güvenliği” düzenlediği toplantıda konuşan partinin genel başkanı Tufan Erhürman, trafik kazalarına ve can kayıplarına ilişkin rakamların arttığına değinerek, bilimsel çözümün bulunması gerektiğini söyledi.

Trafik kazaları, ülkenin en yakıcı sorunlarının ilk sıralarında yer almayı sürdürürken, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), konunun uzmanlarıyla trafik ve yol güvenliği için yapılması gerekenlerin ele alındığı bir toplantı düzenledi.

Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler, eski bürokratlar, uzmanlar ve aktivistlerin katıldığı toplantı, cuma günü Lefkoşa Eziç Restoran’da yapıldı.

Toplantıya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Meclis Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi üyesi milletvekilleri Ürün Solyalı, Ongun Talat ile İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi üyesi milletvekilleri Filiz Besim ve Devrim Barçın da yer aldı. Toplantıda Erhürman’ın toplantıyı açış konuşmasından sonra katılımcılar, ülke trafiğine dair değerlendirmelerini paylaştı.

Erhürman, toplantıda ortaya konulacak görüşlerle partinin trafikte mücadele edilecek öncelikli alanlarının belirlenmesini amaçladıklarını ifade etti.

Ölümlü kazaların birinci meseleleri olduğunu vurgulayan Erhürman, trafikte ciddi endişe yaratacak boyutta sıkıntılar yaşandığına işaret etti. Can kaybı, yaralanma ve maddi kayıplara dikkat çeken Erhürman, Polisten alınan trafikle ilgili bazı rakamları da paylaştı ve 1975’ten bugüne 2 binin üzerinde can kaybı olduğunu vurguladı. Erhürman, 2019 yılında 3 bin 575 olan kaza sayısının 2023’te 4 bin 25’e yükseldiğini; can kaybı sayısının ise 2022'de 22, 2023'te 48, 2024’te ise 50’ye ulaştığını söyledi.

“Bu çok büyük bir rakam. Bizim adamızın KKTC’nin yüzölçümü düşünüldüğünde, bu kadar dar alanda bu kadar büyük kayıp, savaş koşullarındaki rakamlarla kıyaslamadan söz ediyoruz.” diyen Erhürman, geçen yıl KKTC’de trafikte 20’si KKTC vatandaşı, 30’u yabancı toplam 50, Güney Kıbrıs’ta ise 41 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Erhürman, “Güneyin acil eylem planını yürürlüğe sokma niyetlerini beyan etmeleri, bizdeki yönetsel hassasiyetle oradaki arasında farkı gösteriyor.” dedi.

Trafikteki rakamların alarm veren rakamlar olduğunu ve hep birlikte bir şey yapmak gerektiği mesajı verdiğini vurgulayan Erhürman, meseleye siyasi bir mesele olmanın çok ötesinde baktıklarını kaydetti. Erhürman, CTP’nin trafik konusuna çok önem verdiğini ve toplantıları sürdürme kararlılığında olduklarını ifade etti.

Erhürman yasayla kurulmuş Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu bulunduğunu ancak bu komisyondan da verim almanın mümkün olmadığını belirtti. Bu komisyonla ilgili yasa gerçekten uygulansa bir çaba olsa bir şeyler çıkmasının mümkün olacağını kaydeden Tufan Erhürman, “Komisyonun uzun süre çalışmama sebebini maalesef biliyoruz. Arzu ettikleri kararlar çıkmayacağı için komisyonu felç ettiler. Bu kabul edilemez. Bir de Başbakanlıkta trafikle ilgili bir komite kurulması gündeme geldi. Orada kim ne yapacak sorunu da yaratıldı.” diye konuştu.

"CTP, TRAFİĞİ SİYASET ÜSTÜ BİR KONU OLARAK GÖRÜYOR"

CTP Genel Başkanı Erhürman, CTP’nin trafiği siyaset üstü bir konu olarak gördüğünü vurgulayarak ülkede gereken insan kaynağının bulunduğunu, gerçekten niyet edilse, masaya yatırılsa çok uygun çözümler bulabileceklerini bildiklerini söyledi.

“Bu ülkeyi birlikte yönetmemiz lazım” diyen Erhürman, hiçbir siyasi parti ya da hareketin “ben sadece kendi insan kaynaklarımla çözüm bulurum” deme lüksü olmadığını, ülkedeki ciddi sorunlara ciddi çözümler üretme sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Erhürman, trafikte sıfır can kaybının birinci hedef olarak konulması, kaza sayılarının azaltılması ve trafiğin insanların asabını bozan noktadan nasıl biraz daha rahat bir noktaya ulaşabileceğinin yollarını aramaları gerektiğini ifade etti.

Ülkedeki nüfusla ilgili tartışmalar sürdüğü ve net rakamlara ulaşamadıkları için bazı konularda aciz kalındığına dikkat çeken Erhürman, paylaşılan verilerin oransal analizinin yapılamadığını belirtti. Erhürman, “Amacımız bilimsel bakış açısını yönetimin temel ilkesi haline getirmek ve tüm uzman kapasitesinden maksimum düzeyde yararlanılmasıdır” diye konuştu.

Toplantıda daha sonra katılımcılar söz alarak trafiğe ilişkin değerlendirmeler yaptı ve öneriler sundu.

Trafik altyapısı, yolların durumu, şoför okulları ve ehliyet verme sistemi, trafikle ilgili örgün ve yaygın eğitim, sigorta sistemi, trafikle ilgili yasal düzenlemeler ve denetim, iktidarların bugüne kadarki hatalı icraatları gibi birçok konunun irdelendiği toplantının kapanışında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, beklentilerinin de ötesinde verimli bir öğretici bir toplantı olduğunu vurguladı.

Erhürman, trafik sorununu çözmek için gereken insan kaynağının beklentilerinin de ötesinde olduğunu bu toplantıda gördüklerini ifade ederek trafikle ilgili toplantıların devamını getireceklerini söyledi.